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ЧЕ-2023. Девушки (U16). Испания – Словения, Франция сыграет с Сербией и другие матчи

Сегодня в турецком Измире стартует чемпионат Европы среди девушек до 16 лет. В первый игровой день Испания сыграет со Словенией, Франция встретится с Сербией.

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