Донецк. Ситуация после массированных атак по энергосистеме. Свет пока есть, но освещение, по словам моей мамы, "как в подвале"😂 что в самом центре города, что по окраинам.
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Донецк. Ситуация после массированных атак по энергосистеме. Свет пока есть, но освещение, по словам моей мамы, "как в подвале"😂 что в самом центре города, что по окраинам.
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