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Не только о футболе

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Разгромы от «Барсы», «Сити» и «Интера» в ЛЧ, 7 голов «Боруссии», победы «Арсенала» и «Байера», «Зенит» жалуется в ЭСК, Аллегри может возглавить «МЮ», первый разгром Слуцкого в Китае и другие новости

1. Во вторник в Лиге чемпионов забили очень много голов. «Арсенал» победил «ПСЖ», «Байер» выиграл у «Милана», «Барса» забила 5 мячей «Янг Бойз», «Интер» и «Сити» отгрузили по 4 гола «Црвене Звезде» и «Словану», а «Боруссия» просто стерла «Селтик» – 7:1! 2.

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Комментарии
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Лена Мисько
с победой, КБ!!! а теперь БАНАНАМАМА! не хотела петь... но после того как они весь перерыв заряжали: я не устану... пою с удовольствием... и Тюкавин... с ехидной улыбкой вышел, и до третьего гола она присутствовала... а, потом камеры поймали как эта ебанутая улыбка сползла с лица... кайф!
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4 час.
Лена Мисько
ну если он имеет в виду лысину Станковича, то... да - у него больше
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Лена Мисько
Третий год подряд выходим из группы Кубка с первого места! 🔝 В 1/4 финала Пути РПЛ сыграем с «Ростовом». Игры пройдут 5-7 и 26-28 ноября 🔴
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