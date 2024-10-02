Разгромы от «Барсы», «Сити» и «Интера» в ЛЧ, 7 голов «Боруссии», победы «Арсенала» и «Байера», «Зенит» жалуется в ЭСК, Аллегри может возглавить «МЮ», первый разгром Слуцкого в Китае и другие новости

Лена Мисько

с победой, КБ!!! а теперь БАНАНАМАМА! не хотела петь... но после того как они весь перерыв заряжали: я не устану... пою с удовольствием... и Тюкавин... с ехидной улыбкой вышел, и до третьего гола она присутствовала... а, потом камеры поймали как эта ебанутая улыбка сползла с лица... кайф!