Несовершеннолетние жительницы Новодвинска обвиняются в сбыте наркотиков

Девушки признались в незаконном сбыте наркотических веществ в значительном размере.Установлено, что обвиняемые 16-ти и 17-ти лет договорились с анонимом в интернете распространять наркотики на территории Архангельска.
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