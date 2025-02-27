Огонь охватил 400 «квадратов»: мощный пожар вспыхнул во Владивостоке

Во Владивостоке мощный пожар вспыхнул в ангаре, используемом в качестве складского помещения. По предварительным данным, огонь охватил 400 квадратных метров и до сих пор не устранен, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии