Огонь охватил 400 «квадратов»: мощный пожар вспыхнул во Владивостоке

Во Владивостоке мощный пожар вспыхнул в ангаре, используемом в качестве складского помещения. По предварительным данным, огонь охватил 400 квадратных метров и до сих пор не устранен, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.