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Царьград

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Никаких гуляний: Церковь сняла вопрос о правилах траура у христиан

Никаких гуляний: Церковь сняла вопрос о правилах траура у христиан

Священники рассказали, как правильно поминать усопших.В православной традиции главный смысл траура — это не внешние признаки, а искренняя молитва и помощь ближним.

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