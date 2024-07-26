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СК на Камчатке выясняет детали смертельного нападения медведя на человека

СК на Камчатке выясняет детали смертельного нападения медведя на человека

Это первый смерти от лап медведя на Камчатке в текущем году.СК на Камчатке выясняет обстоятельства смертельного нападения медведя на человека.

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