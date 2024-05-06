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Театр абсурда

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Президент Таджикистана Рахмон со своими трудовыми мигрантами уже добрался до Путина и общался с ним по телефону

Президент Таджикистана Рахмон со своими трудовыми мигрантами уже добрался до Путина и общался с ним по телефону

Об этом не говорят Похоже, что в "бой" пущено самое "тяжелое оружие" в Таджикистане. Президент страны собственной персоной, который вызвонил главу России Владимира Путина, чтобы и ему, видимо, пожаловаться.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Аллё, Рахмон! Открывай калитку поширше - родненькие в домик возвращаются, надо жопу оторвать от кресла и предоставить им работу и социалку. Тебе некогда?  Властью занят?
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11 час.

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