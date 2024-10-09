Мигранта с запретом на въезд в РФ задержали в Морском порту Северной столицы

Можно было бы подумать, что это история о попытке прорваться на территорию государства — человек прячется между ящиками, обманывает карикатурных таможенников, успешно попадает в страну, но в конце совершает досадную оплошность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии