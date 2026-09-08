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Рыночная капитализация Kaspa приближается к $1 миллиарду

Рыночная капитализация Kaspa приближается к $1 миллиарду

Токен Kaspa торговался на уровне около $0,036 с 24-часовым приростом примерно в 17,80%, а объем 24-часовых торгов достиг примерно $50,4 миллиона.

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