Мосбиржа включила акции «Павловского автобуса» и «ГАЗа» в сектор повышенного инвестиционного риска

Московская биржа включила обыкновенные акции «Павловского автобуса», а также обыкновенные и привилегированные акции «ГАЗа» в сектор повышенного инвестиционного риска, следует из сообщения торговой площадки.
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