Мустафа Фалль получил травму задней поверхности бедра на тренировке «Панатинаикоса»

« Панатинаикос » столкнулся с кадровой проблемой перед началом нового сезона. Как сообщил греческий клуб, центровой Мустафа Фалль повредил заднюю поверхность бедра на тренировке.
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