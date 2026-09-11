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В России запустили массовое производство одноместных летающих машин — 30 минут полёта со скоростью до 95 км/ч

В России запустили массовое производство одноместных летающих машин — 30 минут полёта со скоростью до 95 км/ч

Российский eVTOL с восемью электромоторами В Кемеровской области началось массовое производство одноместных электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки eVTOL.

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