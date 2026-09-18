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Объем торгов RWA-фьючерсами впервые превысил показатели крипторынка

Объем торгов RWA-фьючерсами впервые превысил показатели крипторынка

OKX совместно с Token Terminal представила отчет, согласно которому фьючерсы на реальные активы (RWA) впервые обошли криптовалютные фьючерсы по объему торгов.

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