Al Masirah сообщил об авиаударе США по электростанции на севере Йемена

В результате совершенного армией США авиаудара по электростанции, которая находится в Дхаяне в провинции Саада в северной части Йемена, в самом городе и близлежащих районах была отключена подача электричества.
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