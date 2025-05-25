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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Дэвис рассказал о странном предматчевом ритуале Леброна Джеймса

«Один парень, которого я знаю, один из величайших игроков всех времен, если не самый великий. Когда он приезжает на арену, он раскладывает всю свою форму на полу – майку, шорты, носки, кроссовки, вообще все.

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