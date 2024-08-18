Военнослужащие по призыву воинских частей ВВО приведены к Военной присяге

В торжественных мероприятиях приняли участие командование и офицеры воинских частей округа, ветераны военной службы, родственники военнослужащих, члены общественных организаций, представители движения «Юнармия».
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