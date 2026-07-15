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Царьград

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Четырёхлетний мальчик застрелил двухлетнего брата из забытого в машине пистолета

Четырёхлетний мальчик застрелил двухлетнего брата из забытого в машине пистолета

Трагедия у Диснейленда: в США ребёнок нашёл пистолет матери и случайно убил брата в авто.Семейная поездка жителей американского штата Джорджия во Флориду, приуроченная к празднованию дня рождения ребёнка, закончилась трагедией.

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