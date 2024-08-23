Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирской области провели проверки соблюдения миграционного законодательства

Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области, СУ СК России по Новосибирской области при силовой поддержке Управления Росгвардии МВД России по Новосибирской области в период с 19 по 21 августа 2024 года проведен ряд проверочных мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере миграции.
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