«25 рецептов – это фактически погрешность». Как в Севастополе обстоят дела с льготными лекарствами

Директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов доложил губернатору Михаилу Развожаеву об итогах проведённых в 2023 году мероприятий по улучшению системы льготного лекарственного обеспечения.
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