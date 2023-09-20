Военное обозрение

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«Поражает широкий спектр беспилотников»: представлена новая британская зенитка Terrahawk Paladin

«Поражает широкий спектр беспилотников»: представлена новая британская зенитка Terrahawk Paladin

На проходящей в Лондоне выставке DSEI 2023 была представлена новая зенитная система Terrahawk Paladin от британской компании MSI Defence Systems, которая позиционируется как «убийца беспилотников».

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