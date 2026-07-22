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Газета.ру

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Автомобиль с людьми оказался в реке в районе Безверхово Приморского края

Автомобиль с людьми оказался в реке в районе Безверхово Приморского края

Автомобиль с людьми рухнул в реку в Приморском крае. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале. По предварительным данным, машина не вписалась в резкий поворот на подъезде к мосту через лагуну Лебяжью возле села Безверхово.

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