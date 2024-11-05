СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Исход выборов в Молдавии определила схема, разработанная западными кураторами, согласно которой будущее страны определили те, кто в ней не живут и возвращаться не собираются, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
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