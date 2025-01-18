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Петербургский дневник

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Петербуржцам раздают «Ленту Ленинградской Победы»

Петербуржцам раздают «Ленту Ленинградской Победы»

Акция проводится у станций метро «Гостиный двор», «Невский проспект» и «Адмиралтейская» Сегодня, в день 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, у станции метро «Гостиный двор» началась Всероссийская акция «Лента Ленинградской Победы».

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