Петербуржцам раздают «Ленту Ленинградской Победы»

Акция проводится у станций метро «Гостиный двор», «Невский проспект» и «Адмиралтейская» Сегодня, в день 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, у станции метро «Гостиный двор» началась Всероссийская акция «Лента Ленинградской Победы».