Петербуржцам раздают «Ленту Ленинградской Победы»

Акция проводится у станций метро «Гостиный двор», «Невский проспект» и «Адмиралтейская» Сегодня, в день 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, у станции метро «Гостиный двор» началась Всероссийская акция «Лента Ленинградской Победы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии