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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андре Драммонд о Вембаньяме на обложке NBA 2K: «Почему там не Джейлен Брансон?»

Центровой «Никс» Андре Драммонд отреагировал на обложку новой версии популярного симулятора NBA 2K27, на которой изображен лидер «Сперс» Виктор Вембаньяма .

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