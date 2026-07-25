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Три года отказов: почему Екатерина Гусева избегала Сергея Безрукова после «Бригады»

Три года отказов: почему Екатерина Гусева избегала Сергея Безрукова после «Бригады»

В октябре 2025 года Екатерина Гусева и Сергей Безруков снова вышли на одну сцену — они вели концерт, посвященный Сергею Есенину.

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