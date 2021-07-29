Закон и Порядок

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«5 нападений России на Украину»: Киевский десант направлен в регионы, чтобы рассказать миру «страшную тайну»

«5 нападений России на Украину»: Киевский десант направлен в регионы, чтобы рассказать миру «страшную тайну»

В Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Полтавскую, Харьковскую, Херсонскую, Хмельницкую и подконтрольные Киеву части «Донецкой» и «Луганской» областей отправляется целый десант из представителей украинского «музея Голодомора».

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