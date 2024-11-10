БАПОР: Израиль использует голод в качестве оружия против палестинцев

На севере сектора Газа, вероятно, наступление голода. Об этом утверждается в заявлении генерального комиссара Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини, размещенном в социальной сети X.
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