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Врач-косметолог Мадина Осман: почему после аппаратной процедуры кожа не преображается мгновенно

Врач-косметолог Мадина Осман: почему после аппаратной процедуры кожа не преображается мгновенно

Аппаратная косметология способна заметно преобразить кожу, но рассчитывать на мгновенный эффект не стоит: результат формируется поэтапно, и его выраженность во многом определяется грамотным комплексным подходом.

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