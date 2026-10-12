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Детский сад построят в микрорайоне Подрезково в Химках в 2028 году

Детский сад построят в микрорайоне Подрезково в Химках в 2028 году

В микрорайоне Подрезково в Химках начали подготовку к строительству детского сада на 400 мест в жилом комплексе «1-й Шереметьевский».

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