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Владимирские новости

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Второй кассационный суд отклонил жалобы Елены Блиновской

Второй кассационный суд отклонил жалобы Елены Блиновской

Кассационная инстанция рассмотрела жалобы по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской. Напомним, её признали виновной в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств и неправомерных оборотах средств платежей.

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