Француженка Бреза-Буше и норвежец Йоханнес Бе выиграли пасьют на этапе КМ в Ленцерхайде

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария) завершились гонки преследования. Среди женщин победу праздновала француженка Жюстин Бреза-Буше, а на втором месте финишировала ее соотечественница Жулия Симон.
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