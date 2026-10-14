Костенко: США могут прекратить передачу разведданных Украине

Секретарь комитета Верховной Рады Роман Костенко сообщил, что Украина может ощутить последствия от прекращения передачи разведданных США, что скажется на планировании военных операций.
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