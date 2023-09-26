Студенты колледжа «Подмосковья» побывали на экскурсии в кафе и познакомились с профессией шеф-повара

Учащиеся группы ПК-23П первого курса колледжа «Подмосковье» по специальности «Повар, кондитер» побывали на экскурсии в кафе Merchants’ coffee в Химках, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
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