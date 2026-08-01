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РПЛ. «Акрон» — «Рубин». Прямая трансляция: смотреть бесплатно

РПЛ. «Акрон» — «Рубин». Прямая трансляция: смотреть бесплатно

Сегодня, 1 августа, «Акрон» (Тольятти) сыграет против «Рубина» (Казань) в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги.

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