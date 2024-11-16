ТАСС: Светличная умерла в Первом московском хосписе

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла 16 ноября. Наибольшую известность актриса получила после роли коварной соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке», но у нее и были другие яркие и запоминающиеся работы, навсегда оставившие след в киноискусстве.