Reuters: между США и Украиной возник «антагонизм» из-за сделки об ископаемых

Встреча американских и украинских чиновников по поводу предложений США о сделке по редкоземельным металлам прошла в «антагонистической» атмосфере, пишет Reuters со ссылкой на осведомленный о ходе переговоров источник.
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