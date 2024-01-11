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Военное обозрение

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Ракеты, лазеры и РЭБ: следующий этап развития войсковой ПВО

Ракеты, лазеры и РЭБ: следующий этап развития войсковой ПВО

Минобороны России прорабатывает планы дальнейшего развития противовоздушной обороны. Согласно предложенным идеям, зенитные системы будущего получат не только пушки и ракеты, но и иное вооружение.

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