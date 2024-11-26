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Цветы с жизнью: чем интересна ретроспектива «русского Ван Гога»

Цветы с жизнью: чем интересна ретроспектива «русского Ван Гога»

Цветы и лица. Цвета и лики. А в них — космос. Монографическая выставка «А в степи бушует ветер…» к 90-летию со дня рождения Владимира Яковлева, открывшаяся в AZ/ART, объединила 70 его работ из Третьяковской галереи, собрания семьи художника и целого ряда частных коллекций.

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