Цветы с жизнью: чем интересна ретроспектива «русского Ван Гога»

Цветы и лица. Цвета и лики. А в них — космос. Монографическая выставка «А в степи бушует ветер…» к 90-летию со дня рождения Владимира Яковлева, открывшаяся в AZ/ART, объединила 70 его работ из Третьяковской галереи, собрания семьи художника и целого ряда частных коллекций.