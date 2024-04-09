Оппозиционного депутата Кургана не пустили на совещание гордумы с губернатором

Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов сообщил, что его не пустили на запланированное совещание с губернатором Вадимом Шумковым, несмотря на то, что он был приглашен на встречу вместе с другими депутатами.
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