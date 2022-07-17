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Владимир Драчев: «К сожалению, Малиновский выбрал профессию с большим риском. Будем скорбеть о прекрасном человеке»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал новость о гибели биатлониста Игоря Малиновского.

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