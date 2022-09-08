Страховой рынок Молдовы зафиксировал положительную динамику

Страховой рынок Молдовы зафиксировал в первом полугодии 2022 г. положительную динамику валовых премий, объем которых составил 1,182 млрд леев (около 50,1 млн евро), увеличившись в 1,32 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Noi.