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Над ним хохотала вся Европа — а теперь он воскрес: Антони разрывает в Испании!

Над ним хохотала вся Европа — а теперь он воскрес: Антони разрывает в Испании!

Вы точно видели Антони!Если у вас есть доступ к любым социальным сетям, где есть вертикальные видео (и любые другие, впрочем, тоже) — вы точно в курсе, как вся Европа высмеивала бразильского футболиста Антони.

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