Фениксы покидают заповедник в Одесской области из-за обстрелов

Розовые фламинго, которых также называют фениксами, из-за обстрелов российской армии покидают Национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области и летят ближе к Одессе, сообщил сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев.
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