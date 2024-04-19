"Не нужно думать, что это плохие люди". Нужен ли Алтаю запрет на работу мигрантов?

Эксперты – о плохо разговаривающих на русском языке таксистах, теневой занятости и рекордной безработице Рост преступности среди мигрантов и теракт в "Крокусе" заставили властей задуматься: а не пора ли навести порядок в миграционной политике и усилить контроль за гостями из ближнего зарубежья? Ряд российских регионов, в частности соседний с Алтайским краем Новосибирск, уже пошли по этому пути и ввели ограничения на работу мигрантов во многих отраслях, в том числе такси.