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"Не нужно думать, что это плохие люди". Нужен ли Алтаю запрет на работу мигрантов?

"Не нужно думать, что это плохие люди". Нужен ли Алтаю запрет на работу мигрантов?

Эксперты – о плохо разговаривающих на русском языке таксистах, теневой занятости и рекордной безработице Рост преступности среди мигрантов и теракт в "Крокусе" заставили властей задуматься: а не пора ли навести порядок в миграционной политике и усилить контроль за гостями из ближнего зарубежья? Ряд российских регионов, в частности соседний с Алтайским краем Новосибирск, уже пошли по этому пути и ввели ограничения на работу мигрантов во многих отраслях, в том числе такси.

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