Сестра Медведева о поражении брата на AO: устал и морально, и физически

Юлия Турчанинова, сестра теннисиста Даниила Медведева, высказался предположение, почему ее брат, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), уступив представителю Италии Яннику Синнеру, четвертой ракетке мира.
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