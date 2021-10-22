Вечерняя Москва

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В России может появиться «семейная косметика»

В России может появиться «семейная косметика»

В российских магазинах может официально появиться «семейная косметика». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.

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