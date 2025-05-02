Появится в 2027-м. В Барнауле ищут, кто построит новую "суперполиклинику" за 1,1 млрд

Городская поликлиника № 9 уже не первый год готовится к переезду в большое и современное здание Власти Алтайского края начали искать подрядчика, который будет заниматься строительством нового здания для городской поликлиники № 9.
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