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Культуромания

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Исполнилось 120 лет со дня рождения художника Ивана Семёнова

Исполнилось 120 лет со дня рождения художника Ивана Семёнова

30 августа 2026 года исполняется 120 лет со дня рождения Ивана Максимовича Семёнова (1906–1982) — советского графика, карикатуриста, народного художника СССР, одного из основоположников советской детской юмористической иллюстрации и создателя легендарного журнала «Веселые картинки».

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