Исполнилось 120 лет со дня рождения художника Ивана Семёнова

30 августа 2026 года исполняется 120 лет со дня рождения Ивана Максимовича Семёнова (1906–1982) — советского графика, карикатуриста, народного художника СССР, одного из основоположников советской детской юмористической иллюстрации и создателя легендарного журнала «Веселые картинки».
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