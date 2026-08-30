Исполнилось 120 лет со дня рождения художника Ивана Семёнова

30 августа 2026 года исполняется 120 лет со дня рождения Ивана Максимовича Семёнова (1906–1982) — советского графика, карикатуриста, народного художника СССР, одного из основоположников советской детской юмористической иллюстрации и создателя легендарного журнала «Веселые картинки».