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Рустам Минниханов наградил пять преподавателей медалью «За доблестный труд»

Рустам Минниханов наградил пять преподавателей медалью «За доблестный труд»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью РТ «За доблестный труд». Пять преподавателей были отмечены за значительный вклад в развитие образования и долголетнюю успешную деятельность.

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