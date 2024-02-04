Рустам Минниханов наградил пять преподавателей медалью «За доблестный труд»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью РТ «За доблестный труд». Пять преподавателей были отмечены за значительный вклад в развитие образования и долголетнюю успешную деятельность.
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